Gaziantep'te drift atan sürücüye 186 bin lira ceza verildi, aracına 30 gün el konuldu - Son Dakika
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Gaziantep'te drift atan sürücüye 186 bin lira ceza verildi, aracına 30 gün el konuldu

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Gaziantep'te düğün konvoyunda drift atarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 186 bin lira ceza kesildi, aracına 30 gün el konuldu. Aynı konvoyda yolu kapatan 4 sürücüye 90'ar bin lira ceza uygulanırken 10 sürücüye toplam 566 bin lira ceza yazıldı.

Gaziantep'te düğün konvoyunda otomobiliyle drift atarak sosyal medyada paylaşan sürücüye 186 bin lira ceza kesildi.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracıyla drift atarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, plakasız drift atan aracı tespit etti. Sürücüye 186 bin lira cezai işlem uygunladı, araca 30 gün süreyle el konuldu.

Ekipler, aynı konuyla ilgili düğün konvoyunda yolu kapattıkları tespit edilen 4 sürücüye 90'ar bin lira cezai işlem uygulayarak araçlarına 60 gün süreyle el koydu.

Ayrıca düğün konvoyunun arkasındaki diğer 5 araca da ilgili kanun maddelerince toplam 20 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce 10 sürücüye toplam 566 bin lira ceza yazıldı.

Paylaşılan videoda sürücünün otomobille drift attığı görüntüler ile sürücünün emniyete götürülmesi ve araca el konulması yer alıyor.

Kaynak: AA
GaziantepGüvenlikOtomobilGüncelCezaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te drift atan sürücüye 186 bin lira ceza verildi, aracına 30 gün el konuldu - Son Dakika
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