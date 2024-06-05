Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Eşi Boğazını Kesip Cesedini Çöpe Attı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Eşi Boğazını Kesip Cesedini Çöpe Attı

Gaziantep'te, 3 çocuk annesi Dibe Cevat'ı boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Abdo Cevat tutuklandı. Ceset, çöp konteynerinde bulunduğunda polis ekipleri tarafından tespit edildi. Abdo Cevat, sorgusunda eşiyle sorunlar yaşadığını ve öfkeyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Çiftin 3 çocuğu Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

05.06.2024 12:32
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GAZİANTEP'te, 3 çocuk annesi eşi Dibe Cevat'ı (30) boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini çuvala koyup çöp konteynerine atan Abdo Cevat (35), tutuklandı.

Olay, pazartesi gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan vatandaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki kadına ait cesette boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası tespit etti. Ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından cesedin 1 ay önce mahalleye taşınan Dibe Cevat'a ait olduğunu ve cesedini çuval içerisinde konteynere taşıyan kişinin de eşi Abdo Cevat olduğunu saptadı. Olayın ardından motosiklet ile kaçtığı belirlenen Abdo Cevat, gizlendiği bir inşaatta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda uzun süredir eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma aşamasında olduklarını söyleyen Abdo Cevat, olay günü de aralarında tartışmada öfkelenerek eşini öldürdüğünü ve pişman olduğunu anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo Cevat, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından Cevat çiftinin 3 çocuğu Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, adli tıpta otopsisi tamamlanan ve yakınları tarafından teslim alınmayan Dibe Cevat'ın cenazesi ise Yeşilkent Mezarlığı morguna konuldu.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Adli Tıp, Çocuk, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Eşi Boğazını Kesip Cesedini Çöpe Attı - Son Dakika

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