Gaziantep'te eşini darbeden sanığın yargılanmasına başlandı

11.03.2026 13:46
Gaziantep'te 3 çocuk annesi eşini darbeden sanık, hakim karşısına çıktı.

14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Feyzullah Y. ile avukatı katıldı.

Müşteki 3 çocuk annesi Nazlı Y, avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukat Melisa Çiftçi Gök, Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, Kadın Hakları Merkezi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık, evliliği sürecinde zaman zaman eşiyle kavga ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de kavga çıktı. O gün oğlumuzun rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek için yola çıktık. Yolda eşim bana küfür etti ve aramızda tartışma çıktı. Bana ehliyet almak istediğini ve istediği hayatı yaşamak istediğini söyledi, sonra dirsek attı ve arabadan indi. Ben de arabadan indim ve çocuğu elinden aldım. Eşim daha sonra bana taş attı, arabanın camı kırıldı. Arabaya binmesini istedim. Onu arabaya bindirmeye çalışırken yere düşüp yüzünü vurdu. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Pişman oldum ve geri dönüp kendisini hastaneye götürmek istedim ancak orada değildi. Daha sonra polise teslim oldum. Beraatimi talep ediyorum."

Hakimin "Eşine vurdun mu?" sorusuna sanık Feyzullah Y., "Kendimi kaybetmiştim. Kendisine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Müşteki Nazlı Y. ise sanığın iddialarını reddederek, "Biz oğlumuzu sosyal tesise yazdırmak için gittik. Bana sosyal tesise gitme sebebimin erkeklere kendimi göstermek olduğunu söyledi. Daha sonra adliyeye gidip şikayetimi geri çekmemi istedi. Sonra şiddet uygulamaya çalıştı, araba kırmızı ışıkta durunca çocuğumu alarak araçtan indim. Daha sonra arkamdan geldi ve çocuğu elimden almak istedi. Ben koşarak bir araziye gittim. Arkamdan geldi ve şiddet uygulamaya başladı. Eline aldığı taşla yüzüme vurarak güzelliğime güvendiğimi ve güzelliğimi elimden alacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi de sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Gaziantep Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğini ve sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Feyzullah Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde Nazlı Y., 28 Ocak'ta 9 yıllık eşi Feyzullah Y. tarafından Gaziantep Adliyesi yakınlarında darbedilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

