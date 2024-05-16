Gaziantep'te ev kadınları ürettikleri üç boyutlu kağıt rölyef tablolarını sergiledi - Son Dakika
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Gaziantep'te ev kadınları ürettikleri üç boyutlu kağıt rölyef tablolarını sergiledi

Gaziantep\'te ev kadınları ürettikleri üç boyutlu kağıt rölyef tablolarını sergiledi

Merveşehir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici Leyla Karaca ve beraberindeki 15 ev kadını, 7 aylık çalışma sonrası 90 üç boyutlu kağıt rölyef tablo üretti. Ev kadınlarının ürettiği tablolar Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu'nda sergilendi ve elde edilecek gelir aile ekonomisine katkı sağlayacak.

16.05.2024 12:42
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Gaziantep'te ev kadınları, aldıkları kursun ardından ürettikleri üç boyutlu kağıt rölyef tabloları sergiledi.

Merveşehir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici Leyla Karaca ve beraberindeki 15 ev kadını, 7 aylık çalışma sonrası 90 üç boyutlu kağıt rölyef tablo üretti.

Ev kadınlarının ürettiği tablolar Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu'nda sergilendi. Kadınlar, tablolardan elde edeceği gelirle aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Usta öğretici Leyla Karaca, AA muhabirine, kadınların bin bir zahmet ve emekle tabloları ürettiğini söyledi.

Kadınların yaşama dair kesintileri tablolara yansıttığı ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Bölgemize dair yöresel ve kültürel değerlerimiz de tablolara işlendi. Ev kadınları boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kursumuza geldi. Daha sonra rölyefi seven kadınlarımız çalışmalarına daha da yoğunlaştı. Bunun ardından kadınlarımız 7 ay gibi uzun bir süre büyük emek vererek birbirinden güzel eserleri oluşturdu. Eserlerimizi de mahalle okulunda sergileyerek vatandaşların beğenisine sunduk. Ev kadınları olarak sanatsal faaliyetlerde bulunarak eserler üretmek çok güzel ve mutlu ediyor. Bu eserlerimizden elde edeceğimiz gelirle hem aile ekonomisine katkı sağlayacak hem de Filistin'deki mazlumlara göndereceğiz."

Kaynak: AA

Gaziantep, Filistin, Güncel, Son Dakika

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