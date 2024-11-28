Gaziantep\'te Evde Çıkan Yangında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen Abidin Kuş (3), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kurudere Mahallesi'nde, 23 Kasım öğle saatlerinde Kuş ailesinin yaşadığı evde iddiaya göre elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Arzu Kuş ile oğlu Abidin Kuş, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahale sonrası Abidin Kuş, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Abidin Kuş, bu sabah hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Abidin Kuş'un cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.