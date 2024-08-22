Gaziantep'te evin bahçesine yorgun mermi düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te evin bahçesine yorgun mermi düştü

Gaziantep\'te evin bahçesine yorgun mermi düştü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, oturdukları evin bahçesine yorgun mermi düşen aile tedirginliğini dile getirerek, silah kullanılmaması için çağrıda bulundu.

22.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, oturdukları evin bahçesine yorgun mermi düşen aile tedirginliğini dile getirerek, silah kullanılmaması için çağrıda bulundu.

Sulumağara Mahallesinde yaşayan ve muhtar Şehmus Özer'e ait evin bahçesine yorgun mermi isabet aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özer, gazetecilere, ailecek oturdukları sırada merminin çevrelerine düştüğünü belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı için kendilerini çok şanslı gördüklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Olay sırasında yakınlarda bir düğün vardı. Merminin de orada ateşlenen silahtan çıktığını düşünüyoruz. O yüzden mutluluğu paylaşmak adına havaya ateş açanlara sesleniyorum, lütfen bunu yapmayın. O mermi bize de isabet edebilirdi. Düğünde sıkmak için harcadığınız mermi parasını, yeni evlenen çiftlere verin, bir ihtiyaçları görülsün. Hem de kimsenin malını, canını riske atmayın."

Kaynak: AA

gaziantep, İslahiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te evin bahçesine yorgun mermi düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te evin bahçesine yorgun mermi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement