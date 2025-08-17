Gaziantep\'te Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.F.E. yönetimindeki 27 AHG 953 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, T.S. idaresindeki 27 BCG 783 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, H.Ş. (21), M.C.H. (19) ile Ö.F.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, yaralanan araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan B.K, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
