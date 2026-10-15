Gaziantep'te FETÖ'nün para kasası Naksan Holding davası ertelendi, 5 sanık katılmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak nitelendirilen Naksan Holding'e yönelik yerel mahkemece verilen hükmün Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan 5 sanıklı davaya devam edildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cahit Nakıboğlu, oğlu Emre Nakıboğlu ile eski holding yöneticilerinden Mesut Çeven ve Emre Özkaya ile FETÖ'nün "yeniden yapılanma" dosyası kapsamında tutuklu bulunan Taner Nakıboğlu katılmadı.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunun beklenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yargıtay kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Taner Nakıboğlu hakkındaki hükmü bozarak, eylemin "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Cahit Nakıboğlu ile 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Emre Nakıboğlu hakkındaki kararları da bozan ceza dairesi, bu sanıkların önceki aşamalarda örgüte dair verdikleri ifadeleri göz önünde bulundurarak, verilen cezaların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.

Yerel mahkemece 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Emre Özkaya ile Mesut Çeven'in "muvazaalı arsa devirleri yaptıklarının" anlaşıldığı, bu eylemin de "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilmişti.

Daire, 5 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı ile 42 şirketin müsaderesine ilişkin kararı onamıştı.