Gaziantep\'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir adreste saklandığını tespit ettiği T.Ç'yi yakaladı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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