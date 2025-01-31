Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel

Gaziantep'te, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesindeki belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.