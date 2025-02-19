Gaziantep'te 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?