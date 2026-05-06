Gaziantep'te Fırtına ve Dolu Hasara Yol Açtı

06.05.2026 10:14
Gaziantep'te fırtına ve dolu 14 yaralıya ve büyük hasara neden oldu, eğitim 3 ilçede durduruldu.

GAZİANTEP'te 3 Mayıs'ta aniden bastıran sağanak, dolu yağışı ve fırtına nedeniyle Oğuzeli ilçesindeki Akçamezra köyünde ciddi hasar meydana geldi. Köyde birçok ağaç ve elektrik direkleri devrildi, ahır, çatı ve evler hasar gördü. Fırtınada tek katlı evi çöken Senem Emir (85), "Silah sıktılar sandım. Baktım evim yıkıldı. Koşmaya başladım, komşulara seslendim ama kimse yoktu" dedi.

Kentte 3 Mayıs'ta aniden bastıran sağanak ve dolu yağışıyla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Dere yataklarının taşması ve olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 14 kişi yaralandı. Fırtına, sel ve dolu nedeniyle kent genelinde ciddi hasar meydana geldi. Dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA

20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağışın düştüğü kentte Beykent ve Seyrantepe mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda binanın çatıları uçarken, balkon duvarları da devrildi. Birçok bölgede elektrik direkleri ve ağaçların yerde olduğu görülürken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte 4 Mayıs'ta 3 ilçede eğitime ara verildi. Okullarda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumlar göz önünde bulundurularak 24 okulda eğitime 2 günlük daha ara verildi.

YIKIM DRON KAMERASINDA

Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde Antep fıstığı bahçeleri de zarar gördü. Oğuzeli ilçesinde bulunan Akçamezra köyünde elektrik direkleri ve asırlık ağaçlar devrilirken, birçok ev ahır ve cami minaresi de hasar gördü. Akçamezra köyünde yalnız yaşayan Senem Emir'in de tek katlı evi fırtına nedeniyle yıkıldı. Emir, saniyeler içerisinde evden kurtulurken, eşyaları içeride kaldı, ev kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan köydeki yıkım, dron kamerasına yansıdı.

'DEVLETİMDEN YARDIM İSTİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Senem Emir, "Ben içerideydim o sırada. Çok şiddetli yağış vardı. 'Komşularım evden çıkma' dedi ama Allah tarafından evden çıktım. Adımımı atar atmaz büyük bir gürültü geldi. Silah sıktılar sandım. Baktım evim yıkıldı. Koşmaya başladım, komşulara seslendim ama kimse yoktu. Evim gitti, bağırdım, çağırdım. Her şeyim de içeride kaldı. Ne yatak var ne bir eşyam hepsi enkazın altında kaldı. Tek başıma yaşayıp gidiyordum. Bana karışan eden yoktu. Çocuklarım, herkes kendi derdinde. Çocuklarımın da evleri kira ancak kendi kendilerini geçindirebiliyorlar. Onlara da bir şey diyemiyorum. Benim devletim, Cumhurbaşkanım ve kaymakamım var. Onlardan bir yardım istiyorum. Allah'ın izni ile bu işleri bir yoluna koyacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

