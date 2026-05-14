Gaziantep'te Fıstık Ağaçlarına İlaçlama Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Antep fıstığı üreticileri ağaçlarda oluşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla ilaçlama çalışmasına başladı.

İlçede, üreticiler sonbahar, kış ve bahar mevsiminde etkili olan yağışların ardından fıstık ağaçlarında oluşabilecek hastalıklar ve zararlılarına yönelik ilaçlı çalışma başlattı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yağışların Antep fıstığı ağaçlarındaki tozlanmayı olumsuz etkilediği ifade etti.

Üretimin sekteye uğramaması için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirten Altun, "Arabanlı Antep fıstığı üreticisi çiftçilerimiz fıstık ağaçlarında 'karazenk' yağışın bol olduğu ve havaların serin gittiği dönemlerde ciddi verim kaybına neden olmaktadır. Hastalık genellikle yapraklarda ve bazen de meyvelerde siyah lekeler şeklinde kendini gösterir." ifadelerini kullandı.