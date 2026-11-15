Gaziantep'te gelin arabasıyla çarpışan hafif ticari araç kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te gelin arabasıyla çarpışan hafif ticari araç kazasında 3 kişi yaralandı

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Gaziantep\'te gelin arabasıyla çarpışan hafif ticari araç kazasında 3 kişi yaralandı
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Gaziantep İslahiye'de dün akşam gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada damat ve 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerin ardından taburcu edilirken gelin ve damat düğün salonuna başka araçla gitti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde gelin arabası olarak süslenen otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı kazada damat ile 2 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Gelinle düğün salonuna giden damat S.N.'nin kullandığı 06 MD 9050 plakalı otomobil ile M.İ.(20) kullandığı 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaca çarparak kaldırımda durdu. Kazada sürücüler ile Z.K., hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Gelin ve damat başka bir araçla düğün salonuna giderken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te gelin arabasıyla çarpışan hafif ticari araç kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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