Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 4 şüphelinin göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları 3 araçta 8 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen M.S, A.A, M.K. ve A.C.'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el koyan ekipler, düzensiz göçmenleri de geri gönderme merkezlerine teslim etti.