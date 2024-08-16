Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep\'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.

16.08.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

"Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere, ekiplerin tüm gücüyle yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının sabaha karşı 04.10 sularında çıktığını belirten Çeber, şu an itibarıyla alevlere 72 araç ve 206 personelle müdahale edildiğini dile getirdi.

Çeber, olayda can kaybı ve yaralanma bulunmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı. En büyük risk gece yarısı etkili olan rüzgardı. Bu saate kadar da rüzgar etkisini azaltarak devam etmişti. Bu, bizim için büyük riskti. Çevresini sarmak ve kontrol altına almak, yangının diğer fabrikalara sıçramasını önlemek anlamında önemliydi. Çok şükür bunu başardık. 'Fabrikanın bu bölümü artık tamamen kullanılamaz hale geldi.' diyebiliriz. Yangının çıkış nedenini soracaksınız ama söndürmeyi müteakip çalışmalara başlayacağız. Şu an bir şey söyleyemeyiz ama bazı tahminlerimiz var. En büyük tesellimiz, can kaybının olmaması ve yaralanmanın yaşanmaması."

Fabrika sahibinin ve çalışanlarının metanetli duruş sergilediklerini belirten Çeber, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, gaziantep, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
17:46 Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 11:57:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement