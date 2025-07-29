Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 23 araç ve 52 personel ile yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği fabrikada hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?