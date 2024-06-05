Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evlerinde ve arazilerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.Ç. ve A.A.'nın kendilerine ait arazi ve konutlarında kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

05.06.2024 14:08
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evlerinde ve arazilerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.Ç. ve A.A.'nın kendilerine ait arazi ve konutlarında kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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