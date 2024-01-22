Gaziantep\'te Hırsızlık Engelleme Girişiminde Bulunan Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te inşaat sahasında hırsızları engellemeye çalıştığı sırada darbedilen gece bekçisi Reşit Kaya (64), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Ocak'ta Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat sahasında gece bekçiliği yapan Reşit Kaya, iddiaya göre hırsızlara engel olmak istediği sırada saldırıya uğradı. Tahta ve demir sopalarla darbedilen Kaya, ihbarla gelen jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Kaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.