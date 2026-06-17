Gaziantep'te hububat hasadı başladı, rekolte yüksek bekleniyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 228 bin 850 dekar buğday ile 36 bin 400 dekar arpa ekili alanda hububat hasadı başladı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede hububat hasat sezonunun başladığını söyledi.

Bu yıl, aşırı yağışlar nedeniyle hasadın yaklaşık bir hafta geciktiğini belirten Erdoğan, kış boyunca metrekareye 1370 kilogram yağış düştüğünü, bunun son 70 yılın en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erdoğan, çiftçilerin bu yıl yüksek rekolte beklediğini kaydetti. Erdoğan, dekarda buğdayda 600-650 kilogram, arpada ise 500-550 kilogram verim beklediklerini belirterek, bunun üreticileri memnun ettiğini söyledi.

Boğaziçi Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır buğday üreticiliği yapan Mehmet Doğan, 20 dönümlük arazisinden bu yıl dekar başına yaklaşık 500 kilogram verim beklediğini ifade etti.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar da ilçede 108 bin 850 dekar buğday ve 11 bin 400 dekar arpa ekili alanda hasadın başladığını belirtti.

Belpınar, sulama imkanı bulunmayan arazilerde buğdayda dekar başına yaklaşık 500 kilogram, sulanabilen alanlarda ise 750 ila 800 kilogram verim beklendiğini ifade etti. Arpada ise dekar başına yaklaşık 425 kilogram verim öngörüldüğünü kaydeden Belpınar, sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.