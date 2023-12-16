Gaziantep\'te Huzur Uygulamasında 132 Şüpheli Yakalandı

GAZİANTEP'te, polis ve jandarma ekiplerince ortak düzenlenen huzur uygulamasında 132 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece 'umuma açık yerlerin kontrolü ile yol kontrol ve arama faaliyetleri' kapsamında 20.00 ile 24.00 saatleri arasında huzur uygulaması gerçekleştirdi. 4 saatlik uygulama kapsamında 22 bin 257 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, arandığı belirlenen 132 kişi gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin uygulamasında ayrıca; 204 gram esrar, 51 gram metamfetamin, 284 gram bonzai, gram jamaika, 82 karton kaçak sigara, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 19 bıçak, 373 fişek ele geçirildi. Ekiplerin denetiminde ayrıca trafik kurallarına uymadığı belirlenen araç sürücülerine 411 bin 485 lira idari para cezası kesilirken, 35 araç ise trafikten men edildi.