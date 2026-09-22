Gaziantep\'te ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği devam ediyor

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderlerine katkı sağlamak ve yerel esnafı desteklemek amacıyla "Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere 1250 lira değerinde kırtasiye alışveriş kartı veriliyor. Kartlar, Gaziantep Ticaret Odası ve Matbaacılar Odası'na kayıtlı yetkili kırtasiye işletmelerinde kullanılabiliyor.

Vali Kemal Çeber, Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiyeyi ziyaret ederek kırtasiyenin işletmecisinden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Çeber, "Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi"nin ihtiyaç sahipleriyle beraber esnafa dönük hazırlanan bir proje olduğunu söyledi.

Bu tür projelerle hem ihtiyaç sahibi kesimin ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olduklarını hem de mahalle esnafına sahip çıktıklarını ifade eden Çeber, şöyle konuştu:

"Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki'nde 1250 lira bulunan kartlar bastırdık. Bunun için Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde 35 milyona yakın kendimiz bir kaynak toparladık. Bu kaynak ihtiyaç sahiplerinden gelenlerle 40 milyona yaklaştı. Her biri 1.250 lira değerinde olan taklit edilemeyen kırtasiye çeklerini bastırdık. Onları öğrenci ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda dağıttık. Bugün itibarıyla 28 bin kartı öğrencilerimize ulaştırdık."

Valilik koordinasyonunda esnaf ve matbaacılar odaları iş birliğinde bir araya geldiklerini dile getiren Çeber, "Bu projeye bugün itibarıyla 110'a yakın mahallede bulunan kırtasiyeci kardeşlerimiz katıldı. Kırtasiyeden öğrencilerimiz istediği ürünü bu kart sayesinde alabiliyor. Öğrencimiz kendi zevkine göre neyi almak istiyorsa onu alıyor. Esnaf kardeşimiz de bu şekilde nefes almasını sağlıyoruz. Öğrenci, ailesi, kırtasiyecilerimiz ve odalarımız memnun. Biz de çok memnunuz. Hep beraber çok güzel iş yapmışız." diye konuştu.