Gaziantep'te İki Tırın Çarpıştığı Kaza Sonrası Ulaşımda Aksama

Gaziantep'te iki tırın çarpıştığı kaza sonrası ulaşımda aksama yaşandı.
Mehmet Yıldırım idaresindeki 63 AEZ 572 plakalı tır, Organize Sanayi Serbest Bölge girişinde İbrahim Erdem idaresindeki 27 J 7912 plakalı tırla çarpıştı.
Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı.
Daha sonra tırlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
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