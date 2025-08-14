Gaziantep'te İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, yaşlıların hayat kalitesini artırmak ve yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek için İstasyon Gaziantep'te program düzenlendi.

Programın konuşan Vali Yardımcısı Bülent Uygur, yaşlıların ülkemiz için kıymetli olduğunu söyledi.

Kentte yaşlılara yönelik yapılan çalışmalara her zaman katkı sağlayacaklarını belirten Uygur, şunları dile getirdi:

"55 yaş üstü toplam nüfus oranımız yaklaşık yüzde 20'ye ulaşmış. 55 yaş, özel huzurevlerine alınma yaşı. 65 yaş üzerinde tüm Türkiye'de şu an nüfusun yüzde 10'u bulunmakta. 2080 yılında TÜİK projeksiyonunda toplumun yüzde 37'si bu rakamlara ulaşarak her 100 kişiden 37'si 65 yaş üzerinde olacak. O zaman sosyal devlet olarak bizim bugünden o günlere hep yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise, yapılacak olan çalıştayın kente hayırlı olmasını dileyerek, "Yaşlan bir nüfusa sahibiz. Yaşlılar başımızın tacı. Bu çalıştayda onların sorunlarına ve çözüm önerilerine değineceğiz. Örnek uygulamalarımızı diğer paydaş kurumlarımızla paylaşacağız. Aynı zamanda üst mercilere taşınmasını sağlayacağız." dedi.

Programa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.