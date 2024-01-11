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Gaziantep'te ileri derece obez hastanın kanserli böbreği ameliyatla alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te ileri derece obez hastanın kanserli böbreği ameliyatla alındı

Gaziantep'te ileri derece obez olan 58 yaşındaki hastanın sağ böbreğindeki kanserli kitle, başarılı bir ameliyatla alındı. Ayrıca, sol böbrekteki kitleye bağlı kanama riski olan bir başka hastaya da böbrek koruyucu kanser ameliyatı uygulandı. Tümörün boyutu ve yerleşimi nedeniyle böbrek koruyucu cerrahi imkanı olmayan hastalara benzer ameliyatlar başarıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep\'te ileri derece obez hastanın kanserli böbreği ameliyatla alındı
11.01.2024 - 12:18,
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Gaziantep'te ileri derece obez olan 58 yaşındaki hastanın sağ böbreğindeki kanserli kitle ameliyatla alındı.

25 Aralık Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada,58 yaşındaki ileri derece obez hastanın sağ böbreğindeki kitlenin Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Öztürk tarafından alındığı belirtildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği ve hastanın sağlığına kavuştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Riskli vakalardan bir diğeri de sol böbrekteki 6 cm'lik kitleye bağlı kanama olasılığından dolayı gebeliği sonlandırılmış E.S'ye başarılı geçen operasyonla böbrek koruyucu kanser ameliyatı yapılarak böbreğe zarar vermeden kanserli doku çıkarılmıştır. Operasyon sonrası yapılan takiplerinde sağlık durumu iyi olan hasta 3. günü taburcu edilmiştir. Ayrıca bir diğer vakada 78 yaşındaki kadın hastaya, sol böbrekte 3 cm kitle nedeniyle sol oparsiyel nefrektomi ameliyatı da ekibimiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanmıştır."

Tümörün boyutu ve yerleşimi nedeniyle böbrek koruyucu cerrahi imkanı olmayan hastalara benzer ameliyatların başarılı ile gerçekleştirilerek sonuç alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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Mehmet Öztürk, Gaziantep, Aralık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te ileri derece obez hastanın kanserli böbreği ameliyatla alındı - Son Dakika
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