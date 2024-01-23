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Gaziantep'te İnşaat İşçisi Yük Asansöründen Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te İnşaat İşçisi Yük Asansöründen Düşerek Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, ilk iş gününde yük asansöründen düşen inşaat işçisi Muhammet Emin Arı (20) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gaziantep\'te İnşaat İşçisi Yük Asansöründen Düşerek Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 15:38,
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, ilk iş gününde yük asansöründen düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

15 Temmuz Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın inşaatında bugün çalışmaya başlayan Muhammet Emin Arı (20), apartmanın 7'nci katındaki yük asansöründen düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Muhammet Emin Arı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Arı'nın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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