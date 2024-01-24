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Gaziantep'te İnternet Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te İnternet Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde iki kişinin internet aracılığıyla dolandırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. C.A, B.Ö. ve C.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.Ö. ve C.B. tutuklanırken, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep\'te İnternet Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama
24.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 15:53
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Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde iki kişinin internet aracılığıyla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada iki dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla C.A, B.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. ve C.B. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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