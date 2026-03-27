Gaziantep'te İş İnsanı Gasbedildi, 5 Gözaltı

Gaziantep'te bir iş insanının gasbedilmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanı M.E.A'nın aracının önü kesilip darp ve tehdit edilerek, 3 milyon lira para talep edilmesiyle ilgili polis çalışma başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın ardından belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 44 fişek, "pala" olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.
Operasyonda "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
