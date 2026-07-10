Gaziantep'teki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'teki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

10.07.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Değirmiçem Mahallesi'ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, mülk sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yapının büyük ölçekli bir yapı olduğunu belirten Cihan, şunları kaydetti:

"Henüz daha yangının çıkış sebebini bulamadık. Yangın söndürüldükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra bu tespiti yapıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığımız rapor tutuyor. Yangının ihbarını alır almaz 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına İtfaiye Dairemiz müdahale etti. Şu anda da 26 araç, 55 personelle yangına müdahale ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Gaziantep, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Netanyahu’dan Trump’a üstü kapalı “Türkiye“ ve “F-35“ tepkisi Netanyahu'dan Trump'a üstü kapalı "Türkiye" ve "F-35" tepkisi
Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı
Erdoğan’ın hediyesi Litvanya’da vitrine çıktı Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

19:49
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
19:47
Haaland’ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
18:23
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 20:15:12. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.