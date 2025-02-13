Gaziantep'te İşçi Eylemleri Yasaklandı

Güncel

(ANKARA) - Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep'te işçi eylemi devam ederken Gaziantep Valiliği tarafından getirilen 15 günlük "Yasaklama" kararına ilişkin olarak, "İşçilerin direnişini kıramadılar, patronlar çaresiz kalınca valiliği ve devleti göreve çağırdı. Devlet ve valilik bir kere daha patronların emrinde olduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

Gaziantep Valiliği, kentte gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını duyurdu. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, alınan "Yasaklama" kararını işçilerin devam eden eylemlerinin engellenmesi için patronların emriyle alındığını ifade etti. Gaziantep'te süren işçi eylemlerinin kırılması için "Yasaklama" kararının alındığını belirten Türkmen geceden itibaren işçilerin eylem süresinde kullandığı çadırlarının söküldüğünü vurguladı.

"İşçilerin grevini, direnişini kırmak için denemedikleri şey kalmadı" diyen Türkmen konuşmasında şunları söyledi:

"Gaziantep Valiliği yaptığı bir duyuruyla 15 gün süreyle Gaziantep genelinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesi ve Jandarma bölgesi de dahil Gaziantep genelinde 15 gün boyunca bütün eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Bu sayılan eylem ve etkinlikler içinde bekleme eylemi diye bir şey bile uydurulmuş. Buradaki amaç şu çünkü daha önce de böyle yasaklar oldu ama yasaklara rağmen işçiler fabrika önlerinde grevlerini, direnişlerini sürdürmeye devam ettiler bekleme eylemi diye bir yasağı da dünya literatürüne katmış oldular. Patronların emriyle, patronların isteğiyle anayasayı hukuku çiğnemenin her gün yeni yöntemlerini buluyorlar. Bu yasak özellikle bugün Başpınar'da grevde olan bütün fabrikalardaki işçilerin, işçi temsilcilerinin ortak kararıyla yarın grevdeki bütün fabrikaların Çelikaslan önünde eylem yapma kararının hemen gecesinde gelmesinde aslında patronların ve onların emrinde olan valiliğin bu ülkeyi yönetenlerin işçilerin emeği, hakkı için birleşmesinden ne kadar korktuklarını gösteriyor. Tam 10 gündür Başpınar'da greve çıkan bu sefalet zammına karşı çıkan 'açlık ve kölelik düzenini kabul etmiyoruz' diyen işçilerin grevini, direnişini kırmak için denemedikleri şey kalmadı.

"Halka düşmanlık edercesine patronların emriyle işçilerin hak arama özgürlüğünü yasakladılar"

Her fabrikada işçileri içten atmakla tehdit ettiler. Her fabrikada işçileri kod 46 ile tazminatsız atmakla tehdit ettiler. Bazı fabrikalarda bunu yaptılar, işçileri işten atmaya başladılar ama buna rağmen Başpınar'da işçilerin 'biz bu sefalet zammını, kölelik düzenini kabul etmiyoruz' direnişini, tepkisini, isyanını durduramadılar. İşçilerin direnişini kıramadılar, patronlar çaresiz kalınca valiliği ve bir kere daha devleti göreve çağırdı. Devlet ve valilik bir kere daha patronların emrinde olduğunu gösterdi. Patronların emri ile anayasayı, hukuku, grev hakkını, işçilerin ekmeği için hak arama özgürlüğünü, bizzat kendilerinin korumakla yükümlü olduğu anayasayı ve hakları bütün yasaları ayaklar altına alarak işçilere ve halka düşmanlık edercesine patronların emriyle işçilerin hak arama özgürlüğünü yasakladılar. Yasak kararından hemen sonra önce Çelikaslan'a yani AKP milletvekilinin fabrikasının önünden başlayarak çadırlarımızı zorla söktüler. O çadırlarda nöbet tutan işçi arkadaşlarımızı zorla uzaklaştırdılar. Muhtemelen ondan sonra diğer fabrikalara gidecekler. Bu yasağın tek bir anlamı var, bize ve işçilere verdiği mesaj şu 'Siz patronların size dayattığı hiçbir haksızlığa itiraz etmeyeceksiniz, patronların zulmüne ses etmeyeceksiniz. Sizin tek bir hakkınız var bu ülkede o da patronlara köle olmayı kabul etmek' bize söyledikleri bu."

"Bu ülkeyi yönetenlerin o yasaları korumakla görevli olanların, yasaları çiğneme özgürlüğü yoktur buna izin vermeyeceğiz"

Kamuoyunu işçilerin sürdürdüğü eyleme destek vermeye çağıran Türkmen konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

"Biz BİRTEK-SEN olarak bunu kabul etmeyeceğiz. Hiç kimse bu ülkede anayasada işçilerin ve emekçilerin hak arama özgürlüğü ve haklarından üstün değildir. Biz bu hukuksuzluğu tanımayacağız. Planladığımız gibi Çelikaslan'ın önünde olacağız. Belki bizi gözaltına alacaklar ama bizim bu çağrımız bütün işçilere, mesele biz değiliz. Mesele bu ülkede işçilerin ekmeği için hakları için mücadele etme özgürlüğüdür. Bunu elimizden alırlarsa hepimizi patronlar için zincirlenmiş köleler haline getirmek istiyorlar. Bütün işçilere bu hukuksuzluğu kabul etmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer buna boyun eğer, kabul edersek bundan sonra bizim hiçbir haksızlığa, zulme sesimizi çıkarma hakkımız olmaz. Bu hukuksuzluktur. Bu işlere karşı işlenmiş bir suçtur, anayasayı çiğnemektir. Bu ülkeyi yönetenlerin o yasaları korumakla görevli olanların, yasaları çiğneme özgürlüğü yoktur buna izin vermeyeceğiz. Biz Başpınar işçilerinin sefalet zammına karşı, Türkiye'nin her yerindeki işçiler gibi bu açlık ve kölelik dayatmasına karşı sesini yükseltmesine devam edecek ve kimse buna engel olamayacak. Buradan çağrımız bizi duyan haktan, hukuktan, adaletten bahseden bu ülkede emekten yanayız diyen demokrasi diyen herkesin Başpınar işçilerine yapılan bu hukuksuzluğa sessiz kalmama çağrısı yapıyoruz. Biz en önde olacağız, ilk alırlarsa bizi alacaklar. Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. İşçilerin bu haklı mücadelesini, hukuksuzca zorbalıkla boğmaya çalışan bu hukuksuzluğa karşı herkesi ses vermeye çağırıyoruz. İşçileri yalnız bırakırsak yarın hiç kimsenin bu ülkede haktan hukuktan bahsetme imkanı olmaz."

"Valiliğimiz tarafından yasaklanmıştır"

Gaziantep Valiliği tarafından duyurulan yasaklama kararında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde (Organize Sanayi Bölgeleri ve Jandarma Bölgesi dahil) gerçekleştirilebilecek, siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, bekleme eylemi, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 13/02/2025 saat 01.00'dan 27/02/2025 saat 24.00'a kadar 15 gün boyunca Valiliğimiz tarafından yasaklanmıştır."