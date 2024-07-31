Gaziantep'te işitme engelliler için doğa kampı düzenlendi

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Gaziantep'te 100 işitme engelli, kampta doğanın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu iş birliğiyle, işitme engellilerin sosyalleşmesi ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirmesi amacıyla Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde kamp düzenlendi.

Kampa katılan 100 işitme engelli için eğlence, eğitim ve yarışma etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca program kapsamında, günü birlik düzenlenen turlarla katılımcılar, Gaziantep'in güzelliklerini keşfetti.

Türkiye genelinde 60 derneğin katıldığı organizasyonda, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması hedeflendi.