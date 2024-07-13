Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Mesire Alanlarında Güvenliği Sağlıyor

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Gaziantep'te jandarma ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı Galle Park ve Allaben Göleti gibi mesire alanlarında drone destekli ve yaya devriyeler ile güvenliği sağlıyor.

Devriye faaliyeti esnasında mesire alanının güvenliği ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler alan ekipler, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması için vatandaşları uyarıyor.

Orman yangınlarına neden olabilecek mangal ateşi, sigara izmariti, cam veya pet şişe gibi yanıcı ve yakıcı özelliği bulunan maddeleri mesire alanında bırakmamaları konusunda vatandaşları bilgilendiriliyor.