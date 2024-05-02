Gaziantep'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi - Son Dakika
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Gaziantep'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi

Gaziantep\'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil kıyafet giyerek yolcu otobüsü ve minibüslerine binerek sürücü ve vatandaşların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Ekipler, sürücü ve vatandaşlara emniyet kemerinin kaza esnasında önemini anlattı ve uyarılarda bulundu.

02.05.2024 10:41
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Gaziantep'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil kıyafet giyerek yolcu otobüsü ve minibüslerine bindi.

Ekipler, sürücü ve vatandaşların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.

Sürücü ve vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemerinin kaza esnasında önemini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi - Son Dakika

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