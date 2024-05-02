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Gaziantep'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil kıyafet giyerek yolcu otobüsü ve minibüslerine bindi.

Ekipler, sürücü ve vatandaşların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.

Sürücü ve vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemerinin kaza esnasında önemini anlattı.