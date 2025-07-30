Gaziantep\'te Kaçak Kazı Operasyonu

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.N. kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Ekipler, 15 ile 45 metrelik iki ayrı kuyu kazan şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.