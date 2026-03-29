Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, M.E.N.'ye ait işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 cep telefonu, 270 termos, 130 tıraş makinesi, 101 saç şekillendirici, 70 kablosuz kulaklık, 55 el feneri, 47 saç düzleştirici, 30 lazer epilasyon cihazı, 20 çaycı, 12 airfry, 10 şarjlı süpürge, 10 masaj aleti, 8 blender, 5 et kıyma makinesi, 4 meyve sıkacağı, 3 tablet, 3 müzik çalar, 1 hamur yoğurma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?