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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 tabanca, kurusıkı tabanca, 12 şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Gaziantep\'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
16.01.2024 - 22:23,
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 araç ve 2 ikamette arama yaptı.

Ekipler yaptıkları aramada, 10 tabanca, kurusıkı tabanca, 12 şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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