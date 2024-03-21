Gaziantep\'te 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Adana Türkiye'nin Üreten Gücüdür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, Adana'nın Türkiye'nin üreten gücü olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Adana'da yapılan yatırımlar ve devlet destekleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bakanlık olarak planlı sanayi alanlarını büyütmek ve yüksek teknoloji üretme kabiliyetini artırmak gibi stratejik hedeflerinin olduğunu ifade etti.