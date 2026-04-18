Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

18.04.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda A.K'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 822 kablosuz kulaklık, 351 oyun kolu, 307 oyun konsolu, 293 kablolu kulaklık, 287 el feneri, 209 müzik çalar, 173 akıllı kol saati, 42 güvenlik kamerası, 35 araç içi kamera kayıt cihazı, 30 masaj aleti, 70 araç içi süpürgesi, 5 taşınabilir ses sistemi ve 3 dron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Kaçakçılık, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:44:05. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.