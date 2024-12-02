Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

Gaziantep\'te Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, kadına yönelik şiddeti önlemek için akranlarına eğitim verdi.

02.12.2024 11:26
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Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri "kadına yönelik şiddeti önleme" kapsamında akranlarına eğitim verdi.

Fakülte yönetimi, Ankara Üniversitesi işbirliğiyle, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için eğitim başlattı. Bu kapsamda, 15 öğrenci kadına yönelik şiddeti önlemekle ilgili, uzman akademisyenlerden 10 gün süren 40 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra akranlarına eğitim verdi.

Bir gün süren akran eğitiminde öğrenciler, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin hukuki boyutuyla ilgili edindiği bilgileri akranlarına aktardı.

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Büşra Uyar, AA muhabirine, eğitimle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin akranlarından eğitim alarak bilinçlendiklerini belirten Uyar, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddeti önlemek ve bu konuda ilgili eğitimler gerçekleştirmek ulusal mevzuat gereği aynı zamanda üniversitelerin de sorumluluğunda. Dolayısıyla bu kapsamda öğrencilere gerekli eğitimi vermekle yükümlüyüz. Bunu akran eğitimiyle şunu amaçladık, hoca ve öğrenci ilişkisi daha hiyerarşik ve hiyerarşik kuralların geçerli olduğu öğrenme ilişkisi geçerli oluyor. Akranlar kendi içlerinde birbirlerinden eğitim aldıklarında o öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyorlar. Daha rahat tartışıyorlar, fikirlerini daha iyi ifade ediyorlar. Bize söyleyemedikleri şeyleri akranlarına söyleyebiliyorlar."

Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Rıdvan Onay da akranlarını böyle bir konuda bilgilendirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Eğitime katılma amacım, hukuk öğrencisi olarak, özellikle günümüzde maalesef yoğunlaşan kadına yönelik şiddetin hukukumuzdaki ve uluslararası hukuktaki yerini öğrenmek ve bilgi sahibi olmak. Her ne kadar eğitimimizin başlığı 'Kadına Yönelik Şiddeti Önleme' olsa da bu şiddetin sadece kadınları değil, tüm insanlığı ilgilendirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Melisa Malay ise şöyle konuştu:

"Bu eğitime katıldım çünkü kadın olarak bu eğitimi öncelikle benim almam gerektiğini ve daha sonra aktaracağım insanlarla birlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli her türlü eylemde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu coğrafyada yaşayan güçlü kadın figürünün herkes tarafından görünmesi gerektiğini, başta benim fakültemdeki öğrencilerin daha sonra ülkemdeki diğer kadınlar olarak Atatürk'ün çizdiği yolda, bize gösterdiği hedefe durmadan yürüyerek kadın haklarını son derece korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kadın olarak bu eğitimin parçası olduğum için çok mutluyum."

Kaynak: AA

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