Gaziantep\'te kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Arabanyolu Caddesi D-850 kara yolunda Muhammed Reşid (42) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, aynı yönde seyreden 27 AD 245 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonun altında kalan Reşid, hayatını kaybetti.
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