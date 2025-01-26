Gaziantep'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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Gaziantep'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü

Gaziantep\'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü

Gaziantep'te, tartışma sonucu Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail, iki kardeşini tabanca ile vurdu. Hale El Şıh İsmail hayatını kaybederken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

26.01.2025 18:10  Güncelleme: 18:12
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GAZİANTEP'te, Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail (26) tartıştığı kaz kardeşleri Hale El Şıh İsmail (18) ile Meryem El Şıh İsmail'i (28) tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed el Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail'in evine gitti. Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile kardeşleri Meryem El Şıh İsmail ile Hale El Şıh İsmail'e peş peşe ateş edip, kaçtı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hale El Şıh İsmail'in cenazesi, otopsi işlemelerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan Muhammed El Şıh İsmail'in yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika

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