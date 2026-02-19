Gaziantep'te kavgaya karışan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü Şirinevler Mahallesinde meydana gelen kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüphelinin serbest bırakılması kararı verildi. 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Kavga: 6 Şüpheli Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
