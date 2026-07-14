Gaziantep'te Kavun Yüklü Kamyonet Devrildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kavun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde, A.A. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kavun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yola savrulan kavunlar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yeniden kasalara yüklendi.
Yol, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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