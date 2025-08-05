Gaziantep'in Araban ilçesindeki kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Kırsal Altınpınar ve Karababa mahallelerindeki yolun bozulması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Onarım çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümü yapan ekipler, kırsal mahallelerdeki ulaşımın kesintisiz devam etmesinin sağlanacağını kaydetti.
Mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmaları - Son Dakika
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