Gaziantep'te komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde komşusunun bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde M.F.A. (21) ile S.B. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, komşusunu bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.