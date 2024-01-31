 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Konteyner Yangınında Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Konteyner Yangınında Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Konteyner Yangınında Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan, kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında Mehmet Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

31.01.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP'te bir inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan (31), kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Burç Mahallesi'nde gece saatlerinde, inşaat alanıdaki konteynerde çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği, cenazesinin yakınları tarafından alınacağı belirtildi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Arslan, Gaziantep, İtfaiye, İş Kazası, İtfaiye, Güvenlik, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Konteyner Yangınında Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:17:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Konteyner Yangınında Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement