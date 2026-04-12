Gaziantep'te Koyunlar Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğradı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlardan 1'i telef oldu 3'ü yaralandı.
Yukarıbilenler Mahallesi'nde Erhan Yıldırım'a ait koyunlar, evin bahçesinde otlarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Saldırıda koyunlardan 1'i telef oldu, 3 koyun ise yaralandı.
Yıldırım, Jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
