Gaziantep'te kumar oynayan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kumar oynayan 11 şüpheli yakalandı

Gaziantep\'te kumar oynayan 11 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi suçüstü yakalanırken, iş yerinin sahibi gözaltına alındı. Kumar oynayanlara para cezası kesildi ve işlemler devam ediyor.

28.02.2024 09:41  Güncelleme: 09:44
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kumar oynadıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde Y. T'ye ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

İş yerine düzenlenen baskında ekipler, kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı, Y. T'yi ise gözaltına aldı.

Kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi.

Y. T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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