Gaziantep'te Kurban Bayramı için geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu - Son Dakika
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Gaziantep'te Kurban Bayramı için geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu

Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğunu azaltmak ve hızlı sağlık hizmeti sunmak amacıyla geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu. Trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde ambulans ve sağlık personeli görevlendirildi. Ayrıca tarihi Rumkale'de kalıcı olarak hizmet verecek bir istasyon da faaliyete geçecek. Kent genelinde toplamda 62 istasyon ve 186 personel ile acil sağlık hizmeti sunulacak.

15.06.2024 19:47
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Gaziantep'te, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle kalabalık yerlere geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşacak yoğunluğu azaltmak, hasta ve yaralılara daha hızlı ulaşmak amacıyla bazı tedbirler aldı.

Bu kapsamda trafik kazalarının yoğun olduğu Gaziantep Nurdağı D400 kara yolunda 1 ambulans 3 sağlık personeli, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı ve kuzey gişelerinde ise 2 ambulans 6 sağlık personeli, 2 UMKE aracı ile 6 personel bayram boyunca görevlendirildi.

Yavuzeli ilçesinde bulunan tarihi Rumkale'de ise kalıcı olarak hizmet verecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, bayramın 2. günü faaliyete geçecek.

Kent genelinde ise 62 istasyon ve 186 personel ile acil sağlık hizmeti sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kurban Bayramı için geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kurban Bayramı için geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu - Son Dakika
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