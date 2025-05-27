Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Göreve Hazır - Son Dakika
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Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Göreve Hazır

Gaziantep\'te Kurban Yakalama Timi Göreve Hazır
27.05.2025 12:39
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Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanlar için Gaziantep'te özel bir ekip oluşturuldu, eğitimler tamamlandı.

GAZİANTEP'te, Kurban Bayramı'nda kesim öncesi kaçan kurbanlıkların yakalanması için 'kurban yakalama timi' tatbikatlarını tamamlayıp göreve hazır hale geldi.

Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı, kent genelinde her yıl verdiği hizmeti bu yıl da yaparak kurban kesim öncesinde kaçan danaların yakalanıp sahiplerine teslim edilmesi için 'kurban yakalama timi' oluşturdu. 20 kişiden oluşan ekibe 1 ay süreyle koşu, kement atma ve anestezi tüfek kullanım eğitimleri verildi. Kurban yakalama timleri, bayram boyunca kaçan kurbanlıklarını 153 ihbar hattına bildirenlerin kurbanlarını yakalamak için sahada olacak.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, kurban yakalama timlerinin her yıl olduğunu gibi bu sene de oluşturulduğunu ve aynı ekibin geçen Kurban Bayramı'nda kaçan 15 büyükbaşı yakalayıp sahiplerine teslim ettiğini ifade etti. Özsöyler, ekipte 5 veteriner hekim ve 15 teknik personelin bulunduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin 153 ihbar hattına bildirilen kaçan hayvanlar, ekiplerimizce yakalanarak sahiplerine teslim ediliyor. Bu bayram süresince de aynı şekilde hizmet vereceğiz. Öncelikle kementle yakalamaya çalışıyorlar, ancak hayvan çok agresifse veteriner hekimlerin belirlediği dozlarla anestezik üfleme boruları ya da tüfekler kullanılıyor. Yaklaşık 1 aydır tüm kontroller ve hazırlıklar yapıldı. Bu işe yatkın arkadaşlarımızı özellikle seçtik çünkü hızlı ve etkin müdahale gerekiyor. 2024 yılında 15 danayı yakalayarak vatandaşlara teslim ettik ve bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık. Kurban Bayramı süresince vatandaşlar, 153 ihbar hattı aracılığıyla kaçan kurbanlık hayvanları bildirebilecek. Özel eğitimli tim, gelen ihbarları değerlendirerek hayvanları yakalayıp sahiplerine teslim edecek. Böylece bayramın huzur ve düzen içinde geçmesine katkı sağlanacak. Ayrıca, kurban kesimi sırasında etin sağlıklı olup olmadığı konusunda şüphe duyan vatandaşlar, etleri Doğal Yaşam Parkı'na getirerek uzman veterinerler tarafından ücretsiz olarak kontrol ettirebilecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Göreve Hazır - Son Dakika

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